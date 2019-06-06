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Рибчинський назвав Тимошенко найкращою кандидатурою на пост прем'єра

Новини » Вибори 2019    06.06.2019 - 11:39
Рибчинський назвав Тимошенко найкращою кандидатурою на пост прем'єра
Євген Рибчинський (фото: прес-служба "Батьківщини")

Нардеп прокоментував свій вступ до фракції партії

Лише союз Юлії Тимошенко та Володимира Зеленського забезпечить євроінтеграцію і загальне благополуччя для країни. Про це заявив депутат Євген Рибчинський, коментуючи свій вступ до фракції партії ВО "Батьківщина", повідомляє РБК-Україна. 

За його словами, він обрав команду Юлії Тимошенко, адже вважає її професіональною та такою, що має реальний вплив на політичні і економічні процеси в країні.

Він повідомив, що навіть при найрайдужніших результатах виборів, партія нового президента все одно не матиме у новій Верховній раді 226 голосів, необхідних для утворення коаліції. І найбільш корисним для країни буде цілком логічний союз політичних сил Володимира Зеленського та Юлії Тимошенко.

"Все одно "Слуга народу" шукатиме собі партнерів. Ними можуть бути хто завгодно, від "За Життя" до "Батьківщини". Дай Бог, щоб Володимиру Олександровичу вистачило житейської мудрості, щоб зупинити свій вибір на Юлії Тимошенко з її "Батьківщиною". Бо інакше – це реванш проросійських сил і фіаско усіх європейських прагнень України", - застеріг він.

Союз "Слуги народу" та "Батьківщини", зазначає Рибчинський, забезпечать євроінтеграцію і загальне благополуччя для людей.

"На моє особисте переконання, тільки цей симбіоз нових облич в політиці і нового економічного курсу спроможний вивести країну з політичної, економічної та соціальної криз", - переконаний він.

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Новини України Порошенко Зеленський БатьківщинаЄвген РибчинськийТимошенко
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