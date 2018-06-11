Рыбалка: РПЛ может стать одной из самых влиятельных политсил в Днепропетровской области

Сергей Рыбалка назвал главную задачу городской организации РПЛ до весны

Радикальная партия Олега Ляшко (РПЛ) может стать одной из самых влиятельных политсил в Днепропетровской области. Такое мнение высказал народный депутат, председатель Днепропетровской областной организации РПЛ Сергей Рыбалка на заседании партийной конференции городской организации РПЛ в Днепре.

По его словам, главная задача городской организации партии до весны - обеспечение лучших результатов на президентских выборах кандидата от партии Олега Ляшко.

Сергей Рыбалка убежден, что в случае победы лидера партии на президентских выборах РПЛ превратится в ключевую политическую силу в регионе.

"Мы должны создать партию-магнит, к которой присоединятся и молодежь, и люди старшего поколения, и работники заводов, и ученые, и учителя, и врачи. И для этого с сегодняшнего дня нам нужно постоянно укреплять структуры на местах. Уже сейчас готовить мажоритарные округа и достойных мощных кандидатов. Чтобы доверенные лица Олега Ляшко в регионе стали кандидатами, а затем - депутатами украинского парламента", - заявил Сергей Рыбалка.

Среди ближайших задач городской организации Радикальной партии он назвал переформирование работы районных организаций, открытие общественных приемных во всех районах Днепра и создание сети, которая бы дошла до каждого дома.

"Сегодня тут присутствуют 150 депутатов Радикальной партии всех уровней - и это результат прежде всего вашей совместной работы. За последние девять месяцев мы прошли три избирательных кампании и стабильно закрепились в тройке политических сил-лидеров. В общем, ряды областной организации пополнили 36 вновь избранных депутатов", - сказал руководитель областной территориальной партийной организации.

По словам главы исполкома Радикальной партии Юрия Зинченко, днепропетровская областная организация Радикальной партии в последнее время превратилась в одну из самых мощных региональных партийных организаций.

В работе конференции в помещении Днепровского драматического театра им. Шевченко приняли участие около 800 делегатов, партийных активистов и приглашенных.