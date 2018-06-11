Рибалка: РПЛ може стати однією з найвпливовіших політсил в Дніпропетровській області

Сергій Рибалка назвав головну задачу міської організації РПЛ до весни

Радикальна партія Олега Ляшка (РПЛ) може стати однією з найвпливовіших політсил у Дніпропетровській області. Таку думку висловив народний депутат, голова Дніпропетровської обласної організації РПЛ Сергій Рибалка на засіданні партійної конференції міської організації РПЛ в Дніпрі.

За його словами, головне завдання міської організації партії до весни - забезпечення кращих результатів на президентських виборах кандидата від партії Олега Ляшка.

Сергій Рибалка переконаний, що у випадку перемоги лідера партії на президентських виборах РПЛ перетвориться на провідну політичну силу в регіоні.

"Ми повинні створити партію-магніт, до якої приєднаються і молодь, і люди старшого покоління, і працівники заводів, і науковці, і вчителі, і лікарі. І для цього з сьогоднішнього дня нам потрібно постійно зміцнювати структури на місцях. Вже зараз готувати мажоритарні округи і гідних потужних кандидатів. Щоб довірені особи Олега Ляшка в регіоні стали кандидатами, а потім - депутатами українського парламенту", - заявив Сергій Рибалка.

Серед найближчих завдань міської організації Радикальної партії він назвав переформування роботи районних організацій, відкриття громадських приймалень у всіх районах Дніпра і створення мережі, яка б дійшла до кожного будинку.

"Сьогодні тут присутні 150 депутатів Радикальної партії всіх рівнів - і це результат насамперед вашої спільної роботи. За останні дев'ять місяців ми пройшли три виборчі кампанії і стабільно закріпилися в трійку політичних сил-лідерів. Загалом, лави обласної організації поповнили 36 новообраних депутатів", - сказав керівник обласної територіальної партійної організації.

За словами голови виконкому Радикальної партії Юрія Зінченка, дніпропетровська обласна організація Радикальної партії останнім часом перетворилася на одну з найбільш потужних регіональних партійних організацій.

У роботі конференції в приміщенні Дніпровського драматичного театру ім. Шевченка взяли участь близько 800 делегатів, партійних активістів і запрошених.