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Рязанський НПЗ зупинив роботу після атаки дронів, - Reuters

Россия, Понеділок 24 лютого 2025 21:24
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Рязанський НПЗ зупинив роботу після атаки дронів, - Reuters Фото: Рязанський НПЗ зупинив роботу після атаки дронів (Російські ЗМІ)
Автор: Катерина Черніговець

Рязанський нафтопереробний завод призупинив роботу після атаки українських безпілотників в ніч на 24 лютого. Часткове відновлення роботи можливе протягом кількох днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на джерела Reuters.

Як повідомляється, в результаті атаки загорілася головна установка перегонки сирої сировини CDU-6. Завод повністю призупинив переробку нафти, але може частково відновити роботу протягом кількох днів.

Потужність установки, за даними Reuters, становить близько 170 тисяч барелів нафти на добу, або близько 48% потужностей НПЗ. Щоб продовжувати виробництво завод може підключити дві установки, загальна потужність яких 145 тисяч барелів на добу.

Як повідомляє видання, Рязанський НПЗ 11 лютого частково відновив переробку нафти та завантаження палива в залізничні цистерни після 18-денного простою.

Нагадаємо, що удар по Рязанському НПЗ здійснено підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Відомо про щонайменше 5 вибухів.

Це вже третя атака на завод з початку 2025-го року.

Потужність переробки заводу складає 17,1 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із п'яти найбільших НПЗ на території Росії. На заводі виробляють бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут, нафтохімію.

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