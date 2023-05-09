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Рятують під постійними обстрілами. Поліцейські евакуювали поранену жінку з Авдіївки (відео)

Фото: Поліцейський (facebook.com/don.gunp)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни обстріляли Авдіївку у Донецькій області та поранили жінку. Правоохоронці прибули на порятунок, надали допомогу та евакуювали її у безпечне місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.

"Внаслідок російського удару поранення отримала 66-річна жінка. На порятунок прибув екіпаж "Білий янгол", який замінив у палаючому місті "швидку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські надали постраждалій екстрену медичну допомогу та доставили в лікарню. Цим займаються правоохоронці Геннадій Юдін і Дмитро Соловій - сертифіковані парамедики, які за відсутності в місті "швидкої допомоги" рятують поранених.

"Прибувши на виклик, правоохоронці наклали турнікет і відвезли поранену до лікарні. Дорогою поліцейські розмовляли з жінкою, аби вона не втратила свідомість", - додали у поліції.

Юдін додав, що лишатися в місті дуже небезпечно, краще евакуюватися, адже окупанти б’ють по мирних оселях.

Нагадаємо, що правоохоронці евакуювали 10 людей зі селища Ямпіль (Донецька область), серед них було 5 дітей. Населений пункт постійно перебуває під обстрілами росіян.

Російські війська обстріляли групу правоохоронців, які вивозили жителів Бахмута (Донецька область) у більш безпечне місце. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.

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Російська ФедераціяАвдіївкаДонецька областьполицияВійна в Україні