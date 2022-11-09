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Рятувальники знайшли загиблу під завалами багатоповерхівки під Куп'янськом

Фото: рятувальники знайшли загиблу під завалами багатоповерхівки під Куп'янськом (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Наталія Гурковська

Під завалами п'ятиповерхівки в у селищі Ківшарівка Куп'янського району Харківської області рятувальники дістали тіло жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України в Харківській області.

"Куп'янські рятувальники разом з колегами із м. Мукачево Закарпатської області проводили аварійно-рятувальні роботи у пошкодженому кілька днів тому ворожими обстрілами житловому п’ятиповерховому будинку у селищі Ківшарівка. Снаряд влучив у 5-й поверх та зруйнував міжповерхове перекриття, яке впало на 4-й", - йдеться в повідомленні.

Під бетонною плитою опинилась 85-річна жінка. Шансів вижити в неї не було.

Як повідомлялося, в Чугуївському районі Харківської області під час роботи на міні підірвалася спецтехніка дорожньої служби. Внаслідок чого двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення.

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