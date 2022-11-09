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Спасатели нашли погибшую под завалами многоэтажки под Купянском

Фото: спасатели нашли погибшую под завалами многоэтажки под Купянском (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Наталия Гурковская

Под завалами пятиэтажки в поселке Ковшаровка Купянского района Харьковской области спасатели получили тело женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Харьковской области.

"Купянские спасатели вместе с коллегами из г. Мукачево Закарпатской области проводили аварийно-спасательные работы в поврежденном несколько дней назад вражескими обстрелами жилом пятиэтажном доме в поселке Ковшаровка. Снаряд попал в 5-й этаж и разрушил межэтажное перекрытие, упавшее на 4-й", - говорится в сообщении.

Под бетонной плитой оказалась 85-летняя женщина. Шансов выжить у нее не было.

Как сообщалось, в Чугуевском районе Харьковской области во время работы на мине подорвалась спецтехника дорожной службы. Вследствие чего два человека погибли, еще двое получили ранения.

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