Спасатели нашли погибшую под завалами многоэтажки под Купянском

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Харьковской области.

"Купянские спасатели вместе с коллегами из г. Мукачево Закарпатской области проводили аварийно-спасательные работы в поврежденном несколько дней назад вражескими обстрелами жилом пятиэтажном доме в поселке Ковшаровка. Снаряд попал в 5-й этаж и разрушил межэтажное перекрытие, упавшее на 4-й", - говорится в сообщении.

Под бетонной плитой оказалась 85-летняя женщина. Шансов выжить у нее не было.