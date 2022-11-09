Спасатели нашли погибшую под завалами многоэтажки под Купянском

Под завалами пятиэтажки в поселке Ковшаровка Купянского района Харьковской области спасатели получили тело женщины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Харьковской области.
"Купянские спасатели вместе с коллегами из г. Мукачево Закарпатской области проводили аварийно-спасательные работы в поврежденном несколько дней назад вражескими обстрелами жилом пятиэтажном доме в поселке Ковшаровка. Снаряд попал в 5-й этаж и разрушил межэтажное перекрытие, упавшее на 4-й", - говорится в сообщении.
Под бетонной плитой оказалась 85-летняя женщина. Шансов выжить у нее не было.
Как сообщалось, в Чугуевском районе Харьковской области во время работы на мине подорвалась спецтехника дорожной службы. Вследствие чего два человека погибли, еще двое получили ранения.
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