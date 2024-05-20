Рятувальники знайшли вертоліт президента Ірану. ЗМІ заявляють, що ніхто не вижив

Вертоліт президента Ірану Ібрагіма Раїсі повністю згорів після падіння. Ймовірно, ніхто з пасажирів та екіпажу не вижив.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як розповів іранський чиновник агентству - вертоліт після падіння повністю згорів. Однак станом на 06:20 понеділка, 20 травня, за київським часом, офіційної інформації про долю пасажирів поки що немає.
Рятувальники всю ніч проводили пошуково-рятувальні операції попри погану погоду. У районі падіння літака було холодно, туман та йшов дощ.
Вертоліт Раїсі було виявлено за 30 кілометрів від селища Тавал, у провінції Східний Азербайджан. За попередніми даними, гелікоптер упав на гору і загорівся: гелікоптер був виявлений практично повністю згорілим.
Уламки вертольота було виявлено завдяки турецькому безпілотнику.
Ввечері неділі, 19 травня гелікоптер із президентом Ірану на борту здійснив жорстку посадку в горах.
Через авіакатастрофу телебачення Ірану припинило всі свої регулярні програми. ЗМІ показували молитви за Раїсі, а також трансляції з пошуків вертольота.
Пошукова операція тривала понад 10 годин і завдяки дрону було виявлено уламки вертольота.
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