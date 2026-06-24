Рятувальники закінчили терміновий ремонт даху Успенського собору в Лаврі (фото)

Завершення консервації та поточні роботи

Станом на вівторок, 23 червня, першочерговий етап відновлення споруди виконано на 100% від запланованого обсягу. Фахівці ДСНС працювали на об'єкті понад тиждень, щоб захистити унікальну історичну пам'ятку від впливу погодних умов та подальшого руйнування.

Наразі аварійні роботи на покрівлі собору повністю припинено, проте ліквідація наслідків атаки всередині будівлі триває. Рятувальники розгорнули спеціальне обладнання для ліквідації надмірної вологи.

"Для осушення будівельних конструкцій та внутрішніх приміщень на об’єкті продовжують працювати теплові гармати", - уточнив очільник відомства Андрій Даник.

facebook.com/DSNS.GOV.UA) Фото: роботи ДСНС в Успенському соборі після пошкодження росіянами (

Масштаб залучення сил ДСНС

Оскільки кожен метр Києво-Печерської лаври має особливу культурну та духовну цінність, рятувальні підрозділи працювали у надскладних умовах і під постійною загрозою повторних ворожих ударів.

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Для проведення робіт було розгорнуто потужне угруповання сил:

Понад 100 рятувальників із різних профільних підрозділів ДСНС;

Більш ніж 25 одиниць спеціальної та важкої техніки.

Голова ДСНС подякував усьому особовому складу за професіоналізм та відданість під час рятування безцінної спадщини України.