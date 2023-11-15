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Рятувальники потрапили під обстріл, коли гасили будинок під Херсоном після атаки

Фото: рятувальники потрапили під обстріл, коли гасили будинок під Херсоном після атаки (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Рятувальники потрапили під обстріл, коли приїхали гасити пожежу будинку після атаки російських військ у передмісті Херсону у в ніч на середу, 15 листопада. ДО приборкування вогню довелось братися декілька разів з перервами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Так, уночі армія РФ завдала удару по населеному пункту в передмісті Херсону. Один з ворожих снарядів влучив в житловий будинок.

"Прибувши на місце події, рятувальники потрапили під повторний обстріл й змушені були декілька разів відходити в безпечне місце, а потім знову повертатись до гасіння", - зазначають рятувальники.

Як додали у відомстві, попри всі складнощі пожежу вдалось ліквідувати.

Не перший обстріл

Російські війська постійно обстрілюють бригади рятувальників під час гасіння пожеж чи будівель загонів ДСНС в Україні. Буквально сьогодні, 15 листопада, під обстріл потрапила й рятувальна бригада у Запорізькому районі, через що двоє бійців ДСНС загинули, ще троє поранено. Вони приїхали гасити пожежу після атаки РФ та потрапили під повторний обстріл.

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Херсон