Рятувальники попередили про фейк у Signal: українців закликають "самостійно гасити пожежі"

"Деяким користувачам месенджера Signal з українськими номерами надійшли повідомлення начебто від ДСНС України з інформацією про значне скорочення кількості працівників служби та необхідність громадян самостійно ліквідовувати пожежі та інші надзвичайні ситуації", - зазначили в ДСНС.

Рятувальники наголошують, що вони не надсилали таких повідомлень і не робили жодних офіційних заяв про скорочення штату або зміни порядку реагування на виклик.

У ДСНС додали, що працюють у штатному режимі та реагують на всі виклики громадян, тому в разі надзвичайної ситуації українцям необхідно телефонувати за номером 101 або 112.

"Нагадуємо, що самостійна ліквідація пожеж або інших надзвичайних ситуацій без відповідних навичок може загрожувати вашому життю та здоров'ю", - звернули увагу рятувальники.