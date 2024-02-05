Рятувальники показали відео екстреної евакуації постраждалих від обстрілу Торецька

Як розповіли у відомстві, минулої добі російська армія в черговий раз завдала ударів по Торецьку. В результаті цього двоє людей було поранено і ще одна - загинула.

"Рятувальники надали їм першу домедичну допомогу й транспортували до лікарні", - сказано в повідомленні.

Подробиці атаки

Як зазначили в обласній прокуратурі, ворог атакував місто 4 лютого, близько 13:00, обстрілявши житловий сектор.

"Внаслідок атаки окупантів, ймовірно, з використанням артилерії, на одній з вулиць, просто посеред дороги, загинув 58-річний житель", - йдеться в повідомленні.

Ще двоє містян, за даними відомства, дістали тілесні ушкодження: 41-річних чоловіка та жінку, які перебували біля багатоквартирного будинку, доставлено до лікарняного закладу - у них діагностовані осколкові поранення кінцівок.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріли Торецька Донецької області

Російські війська постійно обстрілюють Торецьк. Так, 28 листопада 2023 року російські війська вдарили з авіації по шахті в Торецьку. Внаслідок ворожої атаки постраждали чотири жінки - робітниці, які перебували в одній із майстерень. Пізніше кількість поранених зросла до п'яти.

Буквально за два дні, 30 листопада, російські війська поранили трьох жителів Торецька, які чекали на "гуманітарку". Місто окупанти обстріляли з міномету.

А 21 грудня 2023 року армія РФ скинула дві авіабомби на Торецьк. Загинуло троє людей, ще шестеро дістали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.