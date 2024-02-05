Спасатели показали видео экстренной эвакуации пострадавших от обстрела Торецкая

Как рассказали в ведомстве, в минувшие сутки российская армия в очередной раз нанесла удары по Торецку. В результате этого два человека были ранены и еще один - погиб.

"Спасатели оказали им первую медицинскую помощь и транспортировали в больницу", - сказано в сообщении.

Подробности атаки

Как отметили в областной прокуратуре, враг атаковал город 4 февраля около 13:00, обстреляв жилой сектор.

"В результате атаки оккупантов, вероятно, с использованием артиллерии, на одной из улиц, прямо посреди дороги, погиб 58-летний житель", - говорится в сообщении.

Еще двое горожан, по данным ведомства, получили телесные повреждения: 41-летний мужчина и женщина, находившиеся возле многоквартирного дома, доставлены в больничное учреждение - у них диагностированы осколочные ранения конечностей.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Торецкая Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают Торецк. Так, 28 ноября 2023 года российские войска ударили по авиации по шахте в Торецке. В результате вражеской атаки пострадали четыре женщины - работницы, которые находились в одной из мастерских. Позже количество раненых выросло до пяти.

Буквально через два дня, 30 ноября, российские войска ранили троих жителей Торецкая, ожидавших "гуманитарку". Город оккупанты обстреляли из миномета.

А 21 декабря 2023 года армия РФ сбросила две авиабомбы на Торецк. Погибли три человека, еще шестеро получили ранения.

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