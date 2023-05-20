Спасатели показали последствия ночной атаки дронов на Киев (фото)

Российские войска в ночь на 20 мая атаковали Киев дронами-камикадзе. Спасатели показали последствия ночной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Силы противовоздушной обороны сбили все "Шахеды", которыми РФ пыталась атаковать Киев. Обломки дрона упали на крышу девятиэтажки в Днепровском районе столицы, в результате чего вспыхнул пожар.

Фото: обломки дрона упали в Днепровском районе Киева (t.me/dsns_telegram)

Спасатели отмечают, что огонь распространился на 80 кв. м. Предварительно, обнаружено повреждение в 4 квартирах. На месте инцидента работали 7 единиц техники и 30 спасателей.

Ночная атака дронов

Россия за май уже 11 раз атаковала Киев. Этой ночью оккупанты выпустили 18 дронов-камикадзе. К счастью, военные сбили все вражеские цели.

Обломки сбитых российских дронов упали в Днепровском районе. В Дарницком районе из-за обломков были повреждены авто и здание СТО, в Печерском повреждены окна домов, в Соломенском - дорога и автомобили.

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