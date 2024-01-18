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Рятувальники показали фото та відео ліквідації наслідків удару РФ по Сумах

Фото: в ДСНС показали фото та відео ліквідації наслідків удару РФ по Сумах (facebook.com/Сергій Крук)
Автор: Ярослава Борзова

Вчора ввечері окупанти завдавали удару по Сумах. Внаслідок збиття уламками ворожого БпЛА було пошкоджено технічне приміщення та дві вантажівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС в Telegram.

"Пізно ввечері 17 січня внаслідок падіння уламків від збитого ворожого БпЛА відбулось руйнування технічного приміщення. Також загорілись дві вантажівки", - повідомили в ДСНС.

Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки та запобігли подальшому поширенню вогню.

Удари РФ по Україні в ніч на 18 січня

Починаючи з вечора 17 січня, російські війська не припиняючи групами, запускали дрони-камікадзе по території України та вдарили ракетами по Харківській області. Більшість цілей вдалося збити, але не обійшлося і без наслідків - є жертва і поранені.

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