Рятувальники показали фото наслідків нічного ракетного удару по Харкову

Рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки ворога по Харкову. У місті пошкоджені житлові будівлі та автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій ( ДСНС ).

За даними прес-служби, близько 3-ї години ночі російські війська завдали масованого ракетного удару по місту. Внаслідок обстрілів одна людина поранена, пошкоджені житлові будівлі, 26 приватних автомобілів.

"Також виникла пожежа у одному із гаражів. Загорання ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Нічний удар 8 грудня

Як повідомляло РБК-Україна, в ніч на 8 грудня у Харкові пролунало кілька гучних вибухів. Незабаром після першого вибуху у регіоні оголосили повітряну тривогу.

Повідомляється, що російські війська завдали 6 ударів по Харкову. Зафіксовано попадання у Холодногірському та Шевченківському районах міста.

Внаслідок обстрілу росіянами Харкова поранення отримала 36-річна жінка. Медичну допомогу їй надано на місці. Ще одного пораненого - 25-річного чоловіка з вибуховими травмами госпіталізовано до лікарні. Його стан здоров'я задовільний.

Крім того, під ранок 8 грудня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про запуск крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. У Києві та Київській області було чути вибухи. Повідомляється про роботу систем ППО. Востаннє Росія запускала ракети із бомбардувальників 20 вересня.