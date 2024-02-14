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Рятувальники в Нью-Йорку зупинили пошук людей під завалами через загрозу обстрілів (відео)

Нью-Йорк, Середа 14 лютого 2024 19:06
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Рятувальники в Нью-Йорку зупинили пошук людей під завалами через загрозу обстрілів (відео) Архівне фото: Рятувальники в Нью-Йорку зупинили пошук людей під завалами (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

Рятувальники тимчасово зупинили пошукові роботи на місці авіаудару по будівлі в Нью-Йорку Донецької області. Під завалами можуть перебувати люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"12 лютого внаслідок атаки відбулось часткове руйнування під’їзду п’ятиповерхового житлового будинку. Попередньо, під завалами можливе перебування двох людей. Загалом в будинку проживало 6 осіб, 4 з яких знаходилися у підвальному приміщенні та не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом трьох днів рятувальники проводили аварійно-рятувальні та пошукові роботи, але щоразу через прицільні ворожі обстріли та загрозу для життя роботи доводилося призупиняти.

Сьогодні прийнято рішення призупинити пошукові роботи. Їх буде відновлено за умови покращення безпекової ситуації.

Удари по Нью-Йорку

Наприкінці січня в Нью-Йорку завершили розбір завалів, який тривав майже два тижні. З-під уламків будинку витягли тіла 5 людей.

Через кілька днів росіяни обстріляли Нью-Йорк. Тілесних ушкоджень зазнав 37-річний місцевий житель, який перебував у власному дворі.

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