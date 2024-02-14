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Спасатели в Нью-Йорке остановили поиск людей под завалами из-за угрозы обстрелов (видео)

Нью-Йорк, Среда 14 февраля 2024 19:06
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Спасатели в Нью-Йорке остановили поиск людей под завалами из-за угрозы обстрелов (видео) Архивное фото: Спасатели в Нью-Йорке остановили поиск людей под завалами (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

Спасатели временно остановили поисковые работы на месте авиаудара по зданию в Нью-Йорке Донецкой области. Под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"12 февраля в результате атаки произошло частичное разрушение подъезда пятиэтажного жилого дома. Предварительно, под завалами возможно пребывание двух человек. Всего в доме проживало 6 человек, 4 из которых находились в подвальном помещении и не пострадали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение трех дней спасатели проводили аварийно-спасательные и поисковые работы, но каждый раз из-за прицельных вражеских обстрелов и угрозы для жизни работы приходилось приостанавливать.

Сегодня принято решение приостановить поисковые работы. Они будут возобновлены при условии улучшения ситуации с безопасностью.

Удары по Нью-Йорку

В конце января в Нью-Йорке завершили разбор завалов, длившийся почти две недели. Из-под обломков дома извлекли тела 5 человек.

Через несколько дней россияне обстреляли Нью-Йорк. Телесные повреждения получил 37-летний местный житель, который находился в собственном дворе.

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