Рятувальники нагадали правила безпеки під час поминальних днів

Звільнені території Київської, Житомирської, Херсонської, Харківської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Сумської та Чернігівської областей подекуди досі залишаються замінованими. Найбільш небезпечними є:

ліси,

місцеві дороги,

стежки,

а також кладовища, куди традиційно перед Великоднем і на поминальні дні йдуть люди.

Мінреінтеграції закликає мешканців даних регіонів бути дуже уважними й обережними під час поминальних днів.

За можливості варто цьогоріч відмовитися від традиційного відвідування цвинтарів та інших неперевірених саперами територій.

Також не варто відвідувати ліси, поля, береги водойм, не з’їжджати та не виходити на узбіччя доріг, де точилися бої та перебував ворог.

Що робити, якщо помітили вибуховий предмет

У разі виявлення будь-якого предмета, схожого на вибухонебезпечний, у жодному разі не торкатися його, не намагатися перемістити чи розібрати.

Відійти від небезпечної знахідки на безпечну відстань у 100 метрів тим же маршрутом, яким підходили.

Слід обов’язково повідомити про небезпечний предмет спеціалістів ДСНС або Нацполіцію за номерами 101, 102 та попередити про небезпеку оточуючих.