RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Спасатели напомнили правила безопасности во время поминальных дней

Фото: правила безопасности в поминальные дни (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Деоккупированные территории кое-где до сих пор остаются заминированными. В связи с этим кладбища являются зоной повышенной опасности.

Освобожденные территории Киевской, Житомирской, Херсонской, Харьковской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Сумской и Черниговской областей порой остаются заминированными. Наиболее опасными являются:

  • леса,
  • местные дороги,
  • тропы,
  • а также кладбища, куда традиционно перед Пасхой и на поминальные дни идут люди.

Минреинтеграция призывает жителей данных регионов быть очень внимательными и осторожными во время поминальных дней.

По возможности стоит в этом году отказаться от традиционного посещения кладбищ и других непроверенных саперами территорий.

Также не стоит посещать леса, поля, берега водоемов, не съезжать и не выходить на обочину дорог, где шли бои и находился враг.

Что делать, если заметили взрывчатый предмет

В случае обнаружения какого-либо предмета, похожего на взрывоопасный, ни в коем случае не касаться его, не пытаться переместить или разобрать.

Отойти от опасной находки на безопасное расстояние в 100 метров по тому же маршруту, каким подходили.

Следует обязательно сообщить об опасном предмете специалистов ГСЧС или Нацполиции по номерам 101, 102 и предупредить об опасности окружающих.

Напомним, РБК-Украина писало, что категорически нельзя делать в Светлую субботу, 11 мая, по традиции.

Мы также сообщали, что в поминальные дни возле кладбищ будет дежурить полиция.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧСПолиция КиеваВойна России против Украины