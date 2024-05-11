Спасатели напомнили правила безопасности во время поминальных дней

Деоккупированные территории кое-где до сих пор остаются заминированными. В связи с этим кладбища являются зоной повышенной опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления ГСЧС и Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Освобожденные территории Киевской, Житомирской, Херсонской, Харьковской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Сумской и Черниговской областей порой остаются заминированными. Наиболее опасными являются:
Минреинтеграция призывает жителей данных регионов быть очень внимательными и осторожными во время поминальных дней.
По возможности стоит в этом году отказаться от традиционного посещения кладбищ и других непроверенных саперами территорий.
Также не стоит посещать леса, поля, берега водоемов, не съезжать и не выходить на обочину дорог, где шли бои и находился враг.
В случае обнаружения какого-либо предмета, похожего на взрывоопасный, ни в коем случае не касаться его, не пытаться переместить или разобрать.
Отойти от опасной находки на безопасное расстояние в 100 метров по тому же маршруту, каким подходили.
Следует обязательно сообщить об опасном предмете специалистов ГСЧС или Нацполиции по номерам 101, 102 и предупредить об опасности окружающих.
Напомним, РБК-Украина писало, что категорически нельзя делать в Светлую субботу, 11 мая, по традиции.
Мы также сообщали, что в поминальные дни возле кладбищ будет дежурить полиция.
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