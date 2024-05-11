Спасатели напомнили правила безопасности во время поминальных дней

Освобожденные территории Киевской, Житомирской, Херсонской, Харьковской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Сумской и Черниговской областей порой остаются заминированными. Наиболее опасными являются:

леса,

местные дороги,

тропы,

а также кладбища, куда традиционно перед Пасхой и на поминальные дни идут люди.

Минреинтеграция призывает жителей данных регионов быть очень внимательными и осторожными во время поминальных дней.

По возможности стоит в этом году отказаться от традиционного посещения кладбищ и других непроверенных саперами территорий.

Также не стоит посещать леса, поля, берега водоемов, не съезжать и не выходить на обочину дорог, где шли бои и находился враг.

Что делать, если заметили взрывчатый предмет

В случае обнаружения какого-либо предмета, похожего на взрывоопасный, ни в коем случае не касаться его, не пытаться переместить или разобрать.

Отойти от опасной находки на безопасное расстояние в 100 метров по тому же маршруту, каким подходили.

Следует обязательно сообщить об опасном предмете специалистов ГСЧС или Нацполиции по номерам 101, 102 и предупредить об опасности окружающих.