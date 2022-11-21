ua ru
Пн, 21 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рятувальники Херсону отримали бронежилети в рамках ініціативи Ахметова

Новость на русском →
Понеділок 21 листопада 2022 12:48
Рятувальники Херсону отримали бронежилети в рамках ініціативи Ахметова Фото: рятувальники Херсону отримали бронежилети в рамках ініціативи Ахметова (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Рятувальники Головного управління ДСНС України у Херсонській області отримали партію з американських бронежилетів високого класу захисту. Надала бронежилети компанія "Метінвест" в рамках ініціативи "Стальний фрон" Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Метінвесту".

"Рятувальники постійно працюють над підвищенням безпеки містян. Наша робота пов’язана з небезпекою, тож засоби захисту в нашій роботі не просто важливі - вони життєво необхідні", - заявив начальник зміни оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в Херсонській області Олег Рись.

Як відомо, в рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова бізнеси SCM передали Збройним силам понад дві тисячі дронів та рацій, 700 авто, півмільйона літрів пального, системи коригування артилерійського вогню, та багато іншого.

Також на фронт направили 150 тисяч бронежилетів.

Всього від початку війни бізнеси SCM направили на допомогу Україні та українцям понад 3,5 млрд грн, і щодня ця цифра зростає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон ДСНС
NEWS
Просування ЗСУ до Сватового та ворожі штурми на Донбасі: карти боїв
Просування ЗСУ до Сватового та ворожі штурми на Донбасі: карти боїв
DAILY
"Головне, що без росіян". Як Херсон чекав на звільнення і чому в місті стало легше дихати
Юлія Акимова, Віталій Носач "Головне, що без росіян". Як Херсон чекав на звільнення і чому в місті стало легше дихати