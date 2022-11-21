Спасатели Херсона получили бронежилеты в рамках инициативы Ахметова

Спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Херсонской области получили партию из американских бронежилетов высокого класса защиты. Предоставила бронежилеты компания "Метинвест" в рамках инициативы "Стальной фрон" Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

"Спасатели постоянно работают над повышением безопасности горожан. Наша работа связана с опасностью, поэтому средства защиты в нашей работе не просто важны - они жизненно необходимы", - заявил начальник смены оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области Олег Рысь.

Как известно, в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова бизнесы SCM передали Вооруженным силам более двух тысяч дронов и раций, 700 авто, полмиллиона литров горючего, системы корректировки артиллерийского огня и многое другое.

Также на фронт направили 150 тысяч бронежилетов.

Всего с начала войны бизнесы SCM направили на помощь Украине и украинцам более 3,5 млрд. грн., и ежедневно эта цифра растет.