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Спасатели Херсона получили бронежилеты в рамках инициативы Ахметова

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Понедельник 21 ноября 2022 12:48
Спасатели Херсона получили бронежилеты в рамках инициативы Ахметова Фото: спасатели Херсона получили бронежилеты в рамках инициативы Ахметова (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Херсонской области получили партию из американских бронежилетов высокого класса защиты. Предоставила бронежилеты компания "Метинвест" в рамках инициативы "Стальной фрон" Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

"Спасатели постоянно работают над повышением безопасности горожан. Наша работа связана с опасностью, поэтому средства защиты в нашей работе не просто важны - они жизненно необходимы", - заявил начальник смены оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области Олег Рысь.

Как известно, в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова бизнесы SCM передали Вооруженным силам более двух тысяч дронов и раций, 700 авто, полмиллиона литров горючего, системы корректировки артиллерийского огня и многое другое.

Также на фронт направили 150 тысяч бронежилетов.

Всего с начала войны бизнесы SCM направили на помощь Украине и украинцам более 3,5 млрд. грн., и ежедневно эта цифра растет.

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Херсон ГСЧС
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