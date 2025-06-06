ua en ru
Пт, 06 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Рятувальні роботи в Києві зупинили до ранку: від атаки РФ постраждало 32 людини

Київ, П'ятниця 06 червня 2025 21:19
UA EN RU
Рятувальні роботи в Києві зупинили до ранку: від атаки РФ постраждало 32 людини Фото: росіяни обстріляли Київ в ніч на 6 червня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Каріна Левицька

Після цілого дня боротьби з наслідками масованого обстрілу рятувальники призупинили роботи у Солом’янському районі столиці.Розбір завалів планують відновити зранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС України.

"Аварійно-рятувальні роботи у Солом'янському районі призупинено. Нагадаємо, що сьогодні рятувальники з ночі до вечора ліквідовували наслідки жорстоких обстрілів столиці. Ворог завдав комбінованих ударів по Києву, спричинивши значні руйнування", - розповіли в ДСНС.

За даними служби, протягом доби постраждали 32 людини, зокрема 2 дітей.

"Серед рятувальників - 16 постраждалих, 3 рятувальники загинули", - повідомили в службі.

Як пояснили рятувальники, роботи буде відновлено завтра зранку.

Удар по Україні 6 червня

Нагадаємо, що цієї ночі російські військові запустили більш як 400 "Шахедів", крилаті ракети та балістику. Під ударом були зокрема: Київ, Чернігів, Луцьк, Тернопіль, Кременчук, Київська та Львівська області.

РБК-Україна писало, що в українській столиці через ворожу атаку загинули троє рятувальників, а ще більше ніж 10 співробітників ДСНС постраждали.

Правоохоронці поділились відео з бодікам, де було зафіксовано, що відбувається в перші хвилини після обстрілу житлового будинку в Солом’янському районі.

Детальніше про наслідки масованої атаки РФ на Україну - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна Росії проти України
NEWS
Після "Павутини" РФ змогла підняти для атаки тільки 7 бомбардувальників, - ЗМІ
Після "Павутини" РФ змогла підняти для атаки тільки 7 бомбардувальників, - ЗМІ
DAILY
Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках