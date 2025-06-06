Рятувальні роботи в Києві зупинили до ранку: від атаки РФ постраждало 32 людини
Після цілого дня боротьби з наслідками масованого обстрілу рятувальники призупинили роботи у Солом’янському районі столиці.Розбір завалів планують відновити зранку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС України.
"Аварійно-рятувальні роботи у Солом'янському районі призупинено. Нагадаємо, що сьогодні рятувальники з ночі до вечора ліквідовували наслідки жорстоких обстрілів столиці. Ворог завдав комбінованих ударів по Києву, спричинивши значні руйнування", - розповіли в ДСНС.
За даними служби, протягом доби постраждали 32 людини, зокрема 2 дітей.
"Серед рятувальників - 16 постраждалих, 3 рятувальники загинули", - повідомили в службі.
Як пояснили рятувальники, роботи буде відновлено завтра зранку.
Удар по Україні 6 червня
Нагадаємо, що цієї ночі російські військові запустили більш як 400 "Шахедів", крилаті ракети та балістику. Під ударом були зокрема: Київ, Чернігів, Луцьк, Тернопіль, Кременчук, Київська та Львівська області.
РБК-Україна писало, що в українській столиці через ворожу атаку загинули троє рятувальників, а ще більше ніж 10 співробітників ДСНС постраждали.
Правоохоронці поділились відео з бодікам, де було зафіксовано, що відбувається в перші хвилини після обстрілу житлового будинку в Солом’янському районі.
Детальніше про наслідки масованої атаки РФ на Україну - у матеріалі РБК-Україна.
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