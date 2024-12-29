Рятувальна бригада потрапила під повторний обстріл у Покровську

Рятувальники потрапили під ворожий обстріл у Покровську Донецької області. Це сталося під час ліквідації пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Як зазначають у ДСНС, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Проте у цей момент окупанти завдали повторних ударів. Через загрозу життю особового складу ліквідацію пожежі довелося призупинити.

Рятувальники прибули на місце влучання, їм вдалося локалізувати загоряння на площі 120 кв. м.

Ситуація у Покровську

Варто зазначити, що Покровськ - це місто у Донецькій області. Протягом останніх місяців лінія фронту підійшла майже впритул до меж міста. При цьому у Покровську залишаються цивільні.

Варто зазначити, що Покровський напрямок - один з найважчих відрізків фронту. За останню добу на цьому напрямку Сили оборони України відбили 54 атаки ворога.

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