Спасательная бригада попала под повторный обстрел в Покровске

Спасатели попали под вражеский обстрел в Покровске Донецкой области. Это произошло во время ликвидации пожара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Как отмечают в ГСЧС, в результате обстрелов никто не пострадал.

Однако в этот момент оккупанты нанесли повторные удары. Из-за угрозы жизни личного состава ликвидацию пожара пришлось приостановить.

Спасатели прибыли на место попадания, им удалось локализовать возгорание на площади 120 кв. м.

Отмечается, что накануне российские оккупанты обстреляли частный сектор Покровска, попав в жилой дом. В результате попадания возник пожар.

Ситуация в Покровске

Стоит отметить, что Покровск - это город в Донецкой области. В течение последних месяцев линия фронта подошла почти вплотную к границам города. При этом в Покровске остаются гражданские.

Стоит отметить, что Покровское направление - один из самых тяжелых отрезков фронта. За последние сутки на этом направлении Силы обороны Украины отбили 54 атаки врага.

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