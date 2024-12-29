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Спасательная бригада попала под повторный обстрел в Покровске

Покровск, Воскресенье 29 декабря 2024 12:42
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Спасательная бригада попала под повторный обстрел в Покровске Фото: бойцы ГСЧС попали под обстрел в Покровске (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

Спасатели попали под вражеский обстрел в Покровске Донецкой области. Это произошло во время ликвидации пожара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Отмечается, что накануне российские оккупанты обстреляли частный сектор Покровска, попав в жилой дом. В результате попадания возник пожар.

Спасатели прибыли на место попадания, им удалось локализовать возгорание на площади 120 кв. м.

Однако в этот момент оккупанты нанесли повторные удары. Из-за угрозы жизни личного состава ликвидацию пожара пришлось приостановить.

Как отмечают в ГСЧС, в результате обстрелов никто не пострадал.

Фото: спасатели попали под обстрел в Покровске (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Ситуация в Покровске

Стоит отметить, что Покровск - это город в Донецкой области. В течение последних месяцев линия фронта подошла почти вплотную к границам города. При этом в Покровске остаются гражданские.

Стоит отметить, что Покровское направление - один из самых тяжелых отрезков фронта. За последние сутки на этом направлении Силы обороны Украины отбили 54 атаки врага.

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Донецкая область ГСЧС Покровск Пожар
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