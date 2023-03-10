"Рятуємо життя" та Protez Hub запустили освітній проект з протезування

Платформа – результат спільної роботи Protez Hub та гуманітарного проекту "Рятуємо життя", який був заснований компанією "Метінвест" у координації з Фондом Ахметова на початку війни.

Наразі допомогу з протезування отримують уже 34 українці. До неї входить підготовка до протезування, встановлення протезів, подальше спостереження в українських клініках, а також фізична та психологічна реабілітація. Наступним кроком у цьому проєкті став запуск онлай-платформи.

Основне завдання ресурсу - покращити розуміння процесу реабілітації особи з ампутацією кінцівки від моменту травми до моменту ефективного використання протеза.

Платформа міститиме п’ять курсів на теми догляду, реабілітації, протезування та психологічних аспектів травми, що призвела до ампутації однієї або більше кінцівок. Наразі створено десятки україномовних відеолекцій, що в логічній послідовності розповідають, як підготуватися до протезування кінцівки, визначити потреби та можливості, тренуватися з протезом тощо.

Окрім лекцій, фахівці зможуть завантажити й використовувати на практиці рекомендації, опитувальники, шкали, програми та інші допоміжні матеріали.

"Ініціатива "Рятуємо життя" від початку війни допомагає всім, хто цього потребує найбільше. Щоб подолати нові виклики, ми запровадили масштабну програму протезування й реабілітації для поранених ветеранів і мирних жителів, а також підтримали створення спеціалізованого порталу. Освітня онлайн-платформа дасть змогу кожному вітчизняному фахівцю, що має справу з ампутаціями кінцівок, отримати системне розуміння всіх процесів реабілітації та застосувати знання на практиці", - зазначає генеральний директор групи Юрій Риженков.

Спеціалісти-протезувальники зазначають, що така освітня онлайн-платформа є вкрай необхідною, адже досі Україна не мала подібних ресурсів.

"Метою Protez Hub завжди був і залишається сталий розвиток галузі протезування кінцівок і супровідної реабілітації в Україні. Ми прагнули створити цікаві, корисні та послідовні онлайн-курси, які б допомогли всім учасникам процесу відновлення особи з ампутацією кінцівки зрозуміти, на що варто звертати увагу на кожному етапі. Використовуючи закордонний і вітчизняний досвід, нам вдалося створити ресурс, який через війну є ще більш актуальним для України", - додала керівник та президент Protez Hub Антоніна Кумка.

Нагадаємо, за рік війни допомогу від проекту "Рятуємо життя" отримали вже понад 425 тисяч українців. Проект постачає мирним мешканцям продукти харчування та товари першої необхідності, а лікарням - обладнання, медикаменти та витратні матеріали.