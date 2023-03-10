"Спасаем жизнь" и Protez Hub запустили образовательный проект по протезированию

Платформа - результат совместной работы Protez Hub и гуманитарного проекта "Спасаем жизнь", основанного компанией "Метинвест" в координации с Фондом Ахметова в начале войны.

В настоящее время помощь по протезированию получают уже 34 украинца. В нее входит подготовка к протезированию, установке протезов, дальнейшее наблюдение в украинских клиниках, а также физическая и психологическая реабилитации. Следующим шагом в этом проекте стал запуск онлай-платформы.

Основная задача ресурса - улучшить понимание процесса реабилитации с ампутацией конечности от момента травмы до момента эффективного использования протеза.

Платформа будет содержать пять курсов на темы ухода, реабилитации, протезирования и психологических аспектов травмы, что привело к ампутации одной или более конечностей. В настоящее время созданы десятки украиноязычных видеолекций, которые в логической последовательности рассказывают, как подготовиться к протезированию конечности, определить потребности и возможности, тренироваться с протезом.

Кроме лекций специалисты смогут загрузить и использовать на практике рекомендации, опросники, шкалы, программы и другие вспомогательные материалы.

"Инициатива "Спасаем жизнь" с начала войны помогает всем, кто в этом нуждается больше всего. Чтобы преодолеть новые вызовы, мы ввели масштабную программу протезирования и реабилитации для раненых ветеранов и мирных жителей, а также поддержали создание специализированного портала. Образовательная онлайн-платформа позволит каждому. отечественному специалисту, имеющему дело с ампутациями конечностей, получить системное понимание всех процессов реабилитации и применить знания на практике", - отмечает генеральный директор группы Юрий Рыженков.

Специалисты-протезовщики отмечают, что такая образовательная онлайн-платформа крайне необходима, ведь до сих пор Украина не имела подобных ресурсов.

"Целью Protez Hub всегда было и остается устойчивое развитие области протезирования конечностей и сопроводительной реабилитации в Украине. Мы стремились создать интересные, полезные и последовательные онлайн-курсы, которые помогли бы всем участникам процесса восстановления личности с ампутацией конечности понять, на что стоит обращать внимание на каждом этапе. Используя зарубежный и отечественный опыт, нам удалось создать ресурс, который в результате еще более актуален для Украины", - добавила руководитель и президент Protez Hub Антонина Кумко.

Напомним, за год войны помощь от проекта "Спасаем жизнь" получили уже более 425 тысяч украинцев. Проект поставляет мирным жителям продукты питания и товары первой необходимости, а больницам - оборудование, медикаменты и расходные материалы.