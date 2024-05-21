Рятівники аутсайдерів забрали нагороди туру УПЛ

Півзахисник "жовто-синіх" Арі Моура – футболіст туру чемпіонату України. Бразилець забезпечив харків'янам камбек проти житомирського "Полісся" (3:3).

Арі Моура вийшов у старті "Металіста 1925" і провів на полі всі 90 хвилин. У дебюті зустрічі він асистував Гармашу, а після трьох голів "поліських вовків" у відповідь врятував команду Віктора Скрипника. Легіонер оформив дубль, забивши на 90-й та другій доданій арбітром хвилині.

Натомість керманич "Миная" Желько Любеновіч – найкращий тренер 29-го туру. Закарпатці зі сербом на чолі здобув другу поспіль вольову перемогу. "Минай" на домашній арені переграв "Колос" із Ковалівки (3:2). Голами відзначилися Ременяк, Кораблін і Вакула.

Найкращих гравця і тренера туру на першому етапі назвали журналісти низки видань, а на другому за номінантів голосували вболівальники в соцмережах Прем'єр-ліги. Моура випередив Саліху, Михайленка та Вакулу. Любеновіч же виявився кращим за Долганського, Дулуба та Пономарьова.