Спасители аутсайдеров забрали награды тура УПЛ

Полузащитник "желто-синих" Ари Моура – футболист тура чемпионата Украины. Бразилец обеспечил харьковчанам камбэк против житомирского "Полесья" (3:3).

Ари Моура вышел в старте "Металлиста 1925" и провел на поле все 90 минут. В дебюте встречи он ассистировал Гармашу, а после трех голов "полесских волков" в ответ спас команду Виктора Скрипника. Легионер оформил дубль, забив на 90-й и второй добавленной арбитром минуте.

В свою очередь наставник "Миная" Желько Любенович – лучший тренер 29-го тура. Закарпатцы с сербом во главе одержал вторую подряд волевую победу. "Минай" на домашней арене обыграл "Колос" из Ковалевки (3:2). Голами отличились Ременяк, Кораблин и Вакула.

Лучших игрока и тренера тура на первом этапе назвали журналисты ряда изданий, а на втором за номинантов голосовали болельщики в соцсетях Премьер-лиги. Моура опередил Салиху, Михайленко и Вакулу. Любенович же оказался лучше Долганского, Дулуба и Пономарева.