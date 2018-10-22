Ryanair заявил о снижении прибыли из-за расходов на топливо и забастовок

Фото: самолет Ryanair (flickr.com/Andy Mitchell)

Ryanair получил 1,2 млрд евро прибыли с апреля по сентябрь 2018

Европейская авиакомпания-лоукостер Ryanair заявила о снижении прибыли в ключевом сезоне из-за роста расходов на топливо и забастовок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что прибыль Ryanair в ключевом сезоне с апреля по сентябрь снизилась на 7%. В компании это объяснили ростом расходов на топливо и снижением числа бронирований из-за забастовок.

Отметим, Ryanair получает основную часть прибыли летом. В этом ключевом сезоне она составила 1,2 млрд евро. Также подтвержден годовой прогноз прибыли в диапазоне от 1,1 до 1,2 млрд евро.

Напомним, в конце сентября Ryanair отменил 250 рейсов из-за забастовки. 28 сентября в Испании, Бельгии, Нидерландах, Италии, Португалии и Германии в течение суток проходила забастовка бортпроводников.

До этого крупнейшая забастовка пилотов в истории Ryanair прошла 10 августа в Германии, в результате чего отменили 250 рейсов. Авиакомпания предложила клиентам возврат средств или перебронирование рейсов в другое время.

Отметим, 3 сентября 2018 года Ryanair начал выполнять полеты в Украину.