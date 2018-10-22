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Ryanair заявив про зниження прибутку через витрати на паливо і страйки

Новини » Фінанси    22.10.2018 - 11:48
Фото: літак Ryanair (flickr.com/Andy Mitchell)
Фото: літак Ryanair (flickr.com/Andy Mitchell)

Ryanair отримав 1,2 млрд євро прибутку з квітня по вересень 2018

Європейська авіакомпанія-лоукостер Ryanair заявила про зниження прибутку в ключовому сезоні через зростання витрат на паливо і страйки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що прибуток Ryanair ключовому сезону з квітня по вересень знизився на 7%. У компанії це пояснили зростанням витрат на паливо і зниженням числа замовлень через страйки.

Зазначимо, Ryanair отримує основну частину прибутку влітку. В цьому ключовому сезоні він склав 1,2 млрд євро. Також підтверджено річний прогноз прибутку в діапазоні від 1,1 до 1,2 млрд євро.

Нагадаємо, в кінці вересня Ryanair скасував 250 рейсів через страйк. 28 вересня в Іспанії, Бельгії, Нідерландах, Італії, Португалії та Німеччини протягом доби проходив страйк бортпровідників.

До цього найбільший страйк пілотів в історії Ryanair відбувся 10 серпня в Німеччині, в результаті чого відмінили 250 рейсів. Авіакомпанія запропонувала клієнтам повернення коштів або перебронювання рейсів на інший час.

3 вересня 2018 року Ryanair почав виконувати польоти до України.

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