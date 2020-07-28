Ryanair запустит рейсы из Одессы в Афины и Барселону

Авиакомпания Ryanair объявила о запуске двух новых рейсов из Одессы в Афины (Греция) и Барселону (Испания) в зимнем расписании на 2020 - 2021 годы. Из системы бронирования следует, что оба новые маршруты запустят с 27 октября.

Об этом сообщает Avianews.

Как сообщается, рейсы в Барселону будут выполняться по субботам и вторникам. В Афины полеты также будут осуществлять по субботам, а в некоторые недели и по вторникам.

Отмечается, что минимальная стоимость билетов в одну сторону с учетом перевозки небольшого места ручной клади начинается от 979 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что Ryanair возобновил рейсы в Украину.

Кроме того, международный аэропорт "Харьков" открыл новый регулярный рейс Харьков-Милан.