Аэропорт Ярославского открыл новый регулярный рейс Харьков-Милан

Фото: Международный аэропорт "Харьков" (hrk.aero)

До конца сентября из аэропорта в Харькове можно слетать в Милан за 700 грн

Международный аэропорт "Харьков", входящий в группу DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, открыл новый регулярный рейс Харьков-Милан.

Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора аэропорта New Systems AM группы DCH.

Первый борт из итальянского города прибыл в Харьков вечером понедельника в 20:15, и в тот же вечер в 20:50 отправился в обратный полет.

"Перелёты лайнеров лоукост-авиакомпании Ryanair в итальянский город Милан будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и четвергам. Время в пути составляет 3 часа 10 минут. В Италии самолёт прибывает в аэропорт "Орио-аль-Серио" (известный так же как аэропорт Милан-Бергамо), расположенный в 45 километрах от Милана", - сообщила пресс-служба.

Ранее лоукост-авиаперевозчик Ryanair выполнял рейсы из Харькова в Краков, Познань, Вильнюс, Будапешт и анонсировал открытие авиасообщения Харьков-Варшава.

Как уточнили в пресс-службе Международного аэропорта "Харьков", перелёты Ryanair из первой столицы Украины в столицу Венгрии уже возобновлены после карантинного перерыва, а открытие других рейсов ожидается в сентябре-октябре этого года.

Кроме того, для путешественников из Харькова партнер аэропорт Ярославского, авиакомпания Ryanair, приготовили сюрприз по случаю открытия нового маршрута: до конца сентября в Милан можно улететь всего за 700 гривен (21,99 евро), если приобрести билеты на сайте авиакомпании до среды, 8 июля. Цена билета - в одну сторону без учета стоимости перевозки багажа.

Сохраняя все противоэпидемические ограничения в обслуживании пассажиров, харьковский аэропорт Ярославского постепенно восстанавливает полетную карту, а также предлагает путешественникам новые маршруты.

Напомним, в конце минувшей недели Харьков впервые установил прямое регулярное сообщение с европейскими городами Берлин и Таллин - рейсы по данным маршрутам дважды в неделю будет выполнять авиакомпания Wizz Air. По завершении национального карантина и снятии ограничений на путешествия в ряд стран харьковский аэропорт Ярославского восстановил регулярные и чартерные перелеты в Минск, Будапешт, Вроцлав, Катовице, Краков, Гданьск, Дортмунд, Киев и Одессу, а также в Стамбул и Анталию.

В пресс-службе аэропорта отметили, что все перелёты осуществляются с соблюдением требований по предотвращению распространения COVID-19 на авиационном транспорте, в связи с чем пассажиров просят ознакомиться с перечнем правил при посещении аэропорта и пользовании воздушным авиатранспортом.

Также туристам напомнили о необходимости перед планированием путешествия внимательно изучать требования страны прибытия. Большинство из них выдвигают четкие условия и ограничения на въезд для определенных категорий граждан в связи с пандемией коронавируса. Полную информацию об условиях и ограничениях на въезд можно получить в посольствах и консульствах соответствующих стран, а также у туристических операторов, организовывающих поездки.

Международный аэропорт "Харьков" - один из ключевых инфраструктурных харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012).

Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Аэропорт Ярославского первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Согласно данным Европейского отделения Международного совета аэропортов (ACI Europe) Международный аэропорт "Харьков" по итогам 2019 года вошел в тройку самых быстрорастущих воздушных гаваней европейского континента среди аэропортов с пассажиропотоком до 5 млн пассажиров в год.

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Автор: РБК-Украина