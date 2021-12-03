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Ryanair запустит два новых рейса из аэропорта "Борисполь"

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Киев, Пятница 03 декабря 2021 13:29
Ryanair запустит два новых рейса из аэропорта "Борисполь" Фото: (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

Лоукостер Ryanair объявил о новых маршрутах из Киева. Их запустят в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Так, авиакомпания будет осуществлять полеты из аэропорта Борисполь в столицу Швеции Стокгольм. Также рейсы будут из Киева на греческий остров Керкира (Корфу).

Навигация запланирована на весну следующего года. Первые полеты стартуют 29 марта 2022 года. Рейсы запустят два раза в неделю - во вторник и субботу.

Цена билетов в апреле и мае стартует от 40 евро в одну сторону. В рамках данного тарифа с собой можно будет взять лишь ручную кладь с габаритами 40х25х20 сантиметров.

Рейсы Киев - Керкира Ryanair начнет осуществлять с 7 июня 2022 года. Полеты запланированы на каждую неделю по вторникам.

Стоимость авиабилетов в июне и июле составляет примерно 70-100 евро в одну сторону.

Напомним, европейский лоукостер Ryanair запустил новый рейс из Львова в Манчестер. Первый полет прошел 5 ноября.

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