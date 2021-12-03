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Ryanair запустить два нових рейси з аеропорту "Бориспіль"

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Київ, П'ятниця 03 грудня 2021 13:29
Ryanair запустить два нових рейси з аеропорту "Бориспіль"
Автор: Іванна Шовкун

Лоукостер Ryanair оголосив про нові маршрути з Києва. Їх запустять у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Так, авіакомпанія здійснюватиме польоти з аеропорту Бориспіль до столиці Швеції Стокгольм. Також рейси будуть із Києва на грецький острів Керкіра (Корфу).

Навігацію заплановано на весну наступного року. Перші польоти стартують 29 березня 2022 року. Рейси запустять двічі на тиждень - у вівторок та суботу.

Ціна квитків у квітні та травні стартує від 40 євро в один бік. В рамках цього тарифу з собою можна буде взяти лише ручну поклажу з габаритами 40х25х20 сантиметрів.

Рейси Київ-Керкіра Ryanair почне здійснювати з 7 червня 2022 року. Польоти заплановані щотижня по вівторках.

Вартість авіаквитків у червні та липні становить приблизно 70-100 євро в один бік.

Нагадаємо, європейський лоукостер Ryanair запустив новий рейс зі Львова до Манчестера. Перший політ відбувся 5 листопада.

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