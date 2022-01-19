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Ryanair запускает шесть новых рейсов из Львова: даты и направления

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Львов, Среда 19 января 2022 20:50
Ryanair запускает шесть новых рейсов из Львова: даты и направления Фото: Ryanair запускает шесть новых рейсов из Львова (facebook.com/lvivinternationalairport)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Ирландская авиакомпания Ryanair объявила о запуске шести новых рейсов из аэропорта Львова. С конца марта самолеты начнут летать в Барселону, Брюссель, Гданьск, Нюрнберг, Стокгольм и Загреб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта "Львов".

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, с 27 марта Ryanair запускает из Львова рейсы в следующие города:

  • Барселона;
  • Брюссель (Шарлеруа);
  • Гданьск;
  • Стокгольм (Арланда);
  • Загреб.

С 30 марта к ним добавится рейс в Нюрнберг.

"Сегодня, 19 января ирландский лоукостер заявил, что в 2022 году планирует открыть рекордное количество направлений в Украину", - добавили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, ранее Ryanair объявил о сокращении количества рейсов в зимнем расписании полетов из Украины.

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Ryanair Львов
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