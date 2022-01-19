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Ryanair запускає шість нових рейсів зі Львова: дати та напрямки

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Львів, Середа 19 січня 2022 20:50
Ryanair запускає шість нових рейсів зі Львова: дати та напрямки Фото: Ryanair запускає шість нових рейсів зі Львова (facebook.com/lvivinternationalairport)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про запуск шести нових рейсів з аеропорту Львова. З кінця березня літаки почнуть літати в Барселону, Брюссель, Гданськ, Нюрнберг, Стокгольм і Загреб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу аеропорту "Львів".

Як уточнили в пресслужбі аеропорту, з 27 березня Ryanair запускає зі Львова рейси в наступні міста:

  • Барселона;
  • Брюссель (Шарлеруа);
  • Гданськ;
  • Стокгольм (Арланда);
  • Загребти.

З 30 березня до них додасться рейс в Нюрнберг.

"Сьогодні, 19 січня ірландський лоукостер заявив, що в 2022 році планує відкрити рекордну кількість напрямків в Україну", - додали в пресслужбі аеропорту.

Нагадаємо, раніше Ryanair оголосив про скорочення кількості рейсів у зимовому розкладі польотів з України.

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Ryanair Львів
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