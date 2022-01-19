Ryanair запускає шість нових рейсів зі Львова: дати та напрямки
Фото: Ryanair запускає шість нових рейсів зі Львова (facebook.com/lvivinternationalairport)
Ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про запуск шести нових рейсів з аеропорту Львова. З кінця березня літаки почнуть літати в Барселону, Брюссель, Гданськ, Нюрнберг, Стокгольм і Загреб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу аеропорту "Львів".
Як уточнили в пресслужбі аеропорту, з 27 березня Ryanair запускає зі Львова рейси в наступні міста:
- Барселона;
- Брюссель (Шарлеруа);
- Гданськ;
- Стокгольм (Арланда);
- Загребти.
З 30 березня до них додасться рейс в Нюрнберг.
"Сьогодні, 19 січня ірландський лоукостер заявив, що в 2022 році планує відкрити рекордну кількість напрямків в Україну", - додали в пресслужбі аеропорту.