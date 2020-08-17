Ryanair сократит количество рейсов на 20% из-за слабого спроса

Авиакомпания Ryanair заявила, что сократит общее количество рейсов на 20% в сентябре и октябре после того, как спрос на авиаперевозки ослаб в последние дни. В компании это связывают с ростом новых случаев коронавируса в Европе.

Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, сокращение будет в основном касаться количества рейсов, а не закрытия маршрутов.

"Все пострадавшие пассажиры, которые планировали лететь в сентябре, получили уведомление по электронной почте сегодня, узнав о своих вариантах поездки. Пассажиры будут иметь возможность сместить дату рейса или получить возмещение наличными или ваучерами, как это предусмотрено правилами ЕС", - сказал представитель Ryanair.

Ранее в авиакомпании заявляли, что возобновили 60% от общего количества рейсов, которые были до карантина.

РБК-Украина ранее писало, что Италия пригрозила приостановить разрешение Ryanair на полеты, сославшись на несоблюдение компанией правил безопасности во время карантина; Ryanair выполняет несколько рейсов между Украиной и Италией.

Также сообщалось, что Ryanair запустит рейсы из Одессы в Афины и Барселону.