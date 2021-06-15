В Ryanair считают запрет на воздушное пространство Беларуси не долгосрочным решением

Компания Ryanair не поддерживает запрет на воздушное пространство Беларуси в долгосрочной перспективе. Необходимо, чтобы Беларусь дала гарантии того, что больше не будет подобного инцидента как с посадкой "самолета Романа Протасевича".

О'Лири заявил, что поддерживает меры против Беларуси в связи с этим инцидентом. Однако он считает, что авиационная промышленность в долгосрочной перспективе зависит от неограниченного доступа во все воздушное пространство и что его необходимо восстановить.

"Нам нужен результат, при котором европейские и британские власти при поддержке международных партнеров, надеюсь, получат соответствующие заверения от белорусских или российских властей, что этого больше никогда не повторится", - сказал он.

О'Лири добавил, что краткосрочные санкции необходимы, чтобы удержать другие государства от подражания, но в долгосрочной перспективе политизация воздушного пространства не является ответом, поскольку это нанесет ущерб авиационной отрасли и международным связям.

Международная организация гражданской авиации Организации Объединенных Наций (ИКАО) расследует инцидент с вынужденной посадкой самолета Ryanair, в котором летел Протасевич. Результаты расследования должны обнародовать через две недели.