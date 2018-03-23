Ryanair може розглянути можливість внутрішніх авіаперевезень в Україні

Порошенко просить Ryanair проаналізувати вихід на внутрішній український ринок

Найбільший європейський лоукостер Ryanair може вивчити можливість виходу на український ринок внутрішніх авіаперевезень. Про це на підписанні угоди між Ryanair і аеропортами "Бориспіль" і "Львів" заявив президент України Петро Порошенко.

"Я звернувся до наших партнерів з компанії Ryanair проаналізувати можливості конкурентних перевезень також всередині України", - зазначив Порошенко.

Я звернувся до наших партнерів з компанії @Ryanair проаналізувати можливості конкурентних перевезень також всередині України — Петро Порошенко (@poroshenko) March 23, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що значна кількість квитків Ryanair в Україні буде коштувати 10 євро. Зокрема, лоукостер відкриє 10 напрямків з Києва і 5 напрямків зі Львова в Європу. Найдешевші квитки будуть коштувати від 10 євро, а середня вартість квитка для України буде нижчою за 40 євро. Компанія розраховує за перший рік перевезти 1 млн українців. Зазначимо, сьогодні в "Борисполі" пройшла церемонія підписання угоди з Ryanair про польоти в Україну.