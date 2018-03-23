Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Ryanair може розглянути можливість внутрішніх авіаперевезень в Україні

НовиниСуспільство    23.03.2018 - 11:31
Фото: літаки Ryanair (wikimedia.org)
Фото: літаки Ryanair (wikimedia.org)

Порошенко просить Ryanair проаналізувати вихід на внутрішній український ринок

Найбільший європейський лоукостер Ryanair може вивчити можливість виходу на український ринок внутрішніх авіаперевезень. Про це на підписанні угоди між Ryanair і аеропортами "Бориспіль" і "Львів" заявив президент України Петро Порошенко.

"Я звернувся до наших партнерів з компанії Ryanair проаналізувати можливості конкурентних перевезень також всередині України", - зазначив Порошенко.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що значна кількість квитків Ryanair в Україні буде коштувати 10 євро. Зокрема, лоукостер відкриє 10 напрямків з Києва і 5 напрямків зі Львова в Європу. Найдешевші квитки будуть коштувати від 10 євро, а середня вартість квитка для України буде нижчою за 40 євро. Компанія розраховує за перший рік перевезти 1 млн українців. Зазначимо, сьогодні в "Борисполі" пройшла церемонія підписання угоди з Ryanair про польоти в Україну.

 

Ryanair презентував свої маршрути з України
Теги: Ryanair, полеты, авиасообщение
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top