Ковалив отметила, что это может обеспечить большое количество дополнительных рабочих мест

Авиакомпания Ryanair рассматривает возможность открытия в Украине офиса по ІТ-обеспечению. Об этом сегодня, 20 июля, во время презентации Дорожной карты реформ в транспортной инфраструктуре сообщила глава Офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив, передает корреспондент РБК-Украина.

"Кроме технического обслуживания самолетов, собственно, один из тех секторов, где на самом деле есть пример, когда государство мало поддерживает сектор, который очень быстро развивается, это IT, и компания Ryanair вообще рассматривает также открытие в Украине, перенос в Украину отдельной команды, которая будет заниматься разработкой soft (программного обеспечения, - ред.) и разработкой ІТ-продуктов внутри", - сказала она.

Ковалив отметила, что это может обеспечить большое количество дополнительных рабочих мест.

В свою очередь, как сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам евроинтеграции Виктор Довгань, компанией уже ведутся переговоры о техническом обслуживании самолетов в аэропорту "Борисполь".

"А это также дополнительные инвестиции", - добавил Довгань.

Напомним, 26 июня сообщалось, что европейский лоукостер Ryanair запустит еще один рейс из Украины в Польшу.