Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.21
Межбанк BID 26.19
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.53
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.21
Межбанк BID 26.19
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.53
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Ryanair запускает еще один рейс из Украины в Польшу

НовостиОбщество    26.06.2018 - 12:16
Фото: самолет Ryanair (wikimedia.org)
Фото: самолет Ryanair (wikimedia.org)

Лоукостер добавил рейс Киев-Быдгощ

Европейский лоукостер Ryanair запустит еще один рейс из Украины в Польшу. Новое направление появилось в системе бронирования на сайте Ryanair.

В частности, в системе бронирования Ryanair стал доступным рейс Киев (Борисполь) - Быдгощ. Полеты по данному маршруту начнутся с 31 октября 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Ryanair начнет полеты из Киева в сентябре. В частности, первый маршрут Ryanair в Украине будет осуществляться по направлению Киев - Берлин.

В марте Ryanair представил 15 маршрутов из Украины, запуск которых планируется на конец октября.  

  • Киев - Лондон, Британия (аэропорт Станстед);
  • Киев - Стокгольм, Швеция (аэропорт Скавста);
  • Киев - Вильнюс, Литва;
  • Киев - Вроцлав, Польша;
  • Киев - Барселона, Испания;
  • Киев - Варшава, Польша (аэропорт Модлин);
  • Киев - Гданьск, Польша;
  • Киев - Краков, Польша;
  • Киев - Познань, Польша;
  • Киев - Братислава, Словакия;
  • Львов - Лондон (аэропорт  Станстед);
  • Львов - Варшава (аэропорт Модлин);
  • Львов - Мемминген, Германия;
  • Львов - Дюссельдорф, Германия (аэропорт Везе);
  • Львов - Краков, Польша.
Bravo Airways отменила авиарейсы в Люблин с Киева и Херсона на один день
Теги публикации: Ryanair, Польша, авиасообщение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Родственники постоянно плачут: стало известно, кем был убитый во время погрома ром
"Полностью снял скальп": появились детали зверского убийства украинки голливудским сценаристом
"Что искали?": Олега Газманова с семьей задержали на границе в Италии
Принц Гарри и Меган Маркл на грани развода, - СМИ
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь