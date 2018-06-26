Ryanair запускает еще один рейс из Украины в Польшу

Лоукостер добавил рейс Киев-Быдгощ

Европейский лоукостер Ryanair запустит еще один рейс из Украины в Польшу. Новое направление появилось в системе бронирования на сайте Ryanair.

В частности, в системе бронирования Ryanair стал доступным рейс Киев (Борисполь) - Быдгощ. Полеты по данному маршруту начнутся с 31 октября 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Ryanair начнет полеты из Киева в сентябре. В частности, первый маршрут Ryanair в Украине будет осуществляться по направлению Киев - Берлин.

В марте Ryanair представил 15 маршрутов из Украины, запуск которых планируется на конец октября.