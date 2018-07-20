Ковалів зазначила, що це може забезпечити велику кількість додаткових робочих місць

Авіакомпанія Ryanair розглядає можливість відкриття в Україні офісу з ІТ-забезпечення. Про це сьогодні, 20 липня, під час презентації Дорожньої карти реформ в транспортній інфраструктурі повідомила голова Офісу Національної інвестиційної ради Юлія Ковалів, передає кореспондент РБК-Україна.

"Крім технічного обслуговування літаків, власне, один із тих секторів, де насправді є приклад, коли держава мало підтримує сектор, який дуже швидко розвивається, це IT, і компанія Ryanair взагалі розглядає також відкриття в Україні, перенесення в Україну окремої команди, яка буде займатися розробкою soft (програмного забезпечення, - ред.) і розробкою ІТ-продуктів всередині", - сказала вона.

Ковалів зазначила, що це може забезпечити велику кількість додаткових робочих місць.

У свою чергу, як повідомив заступник міністра інфраструктури України з питань євроінтеграції Віктор Довгань, компанією вже ведуться переговори про технічне обслуговування літаків в аеропорту "Бориспіль".

"А це також додаткові інвестиції", - додав Довгань.

Нагадаємо, 26 червня повідомлялося, що європейський лоукостер Ryanair запустить ще один рейс з України до Польщі.