У Ryanair пояснили відсутність рейсів з України в Італію

Фото: Ryanair (facebook.com/ryanair)

Замість лібералізації влада Італії дала преференції місцевій авіакомпанії, яка не володіє жодним літаком

Низка європейських країн проводять протекціоністську політику, що ускладнює роботу авіакомпаній з інших країн на цих ринках. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив комерційний директор цієї авіакомпанії Девід О'Брайан.

Зокрема, він повідомив, що італійський уряд, замість того, щоб лібералізувати свій ринок, зовсім недавно надав права польотів в Україну "так званій авіакомпанії Ernest, яка не володіє жодним літаком".

"Вона минулої зими скасувала всі рейси до Румунії під приводом початку польотів в Україну, а після не стала літати і в Україну. Це нонсенс", - додав О'Брайан.

За його словами, влада таких країн, як Франція, Німеччина і Нідерланди, обмежують доступ іноземних гравців на місцеві ринки.

При цьому комерційний директор Ryanair висловив надію на вступ в силу угоди про єдиний авіапростір між Україною та ЄС.

"Результат для України буде виключно позитивним. Всі обмеження на авіаперевезення будуть скасовані. У наші плани входить зростання українського пасажиропотоку до п'яти мільйонів пасажирів протягом найближчих трьох-п'яти років. І в разі набуття чинності угоди про відкрите небо з ЄС ми досягнемо цієї цифри", - сказав він.

Нагадаємо, 3 вересня 2018 року з України вилетів перший рейс Ryanair. Запуск рейсу відбувся в міжнародному аеропорту "Бориспіль" за маршрутом Київ-Бориспіль - Берлін-Шенефельд. Пізніше карта Ryanair маршрутів була розширена до 17 напрямів

Комерційний директор Ryanair Девід О'Брайан в інтерв'ю РБК-Україна повідомив про плани відкрити в 2018 році маршрути ще до п'яти міст Європи.