Ryanair осудили за терпимость к расизму среди пассажиров

Фото: Ryanair (из открытых источников)

Сотрудники авиакомпании не сняли с рейса пассажира с неэтичным поведением

Ирландскую авиакомпанию-лоукостер Ryanair осудили за то, что сотрудники не сняли с рейса пассажира с неэтичным поведением. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Как сообщается, мужчина на борту самолета рейсом "Барселона-Лондон", услышав от женщины рядом английский с ямайским акцентом, позволил грубое оскорбление.

"Не говори со мной на иностранном языке, ты, тупая отвратительная корова", - сказал он пассажирке.

Кроме того, мужчина угрожал столкнуть ее, поскольку 77-летняя женщина из-за болезни не могла достаточно быстро освободить пассажиру место для прохода.

Пользователи соцсети обвинили Ryanair в том, что бортпроводники не смогли защитить пассажирку и не сняли мужчину с рейса.

Так, в авиакомпании уже отметили, что больше не допустит такого поведения.

Напомним, ранее сообщалось, что Ryanair может зайти еще в пять аэропортов Украины. Сейчас авиакомпания Ryanair осуществляет полеты из международного столичного аэропорта "Борисполь" и Львовского аэропорта имени Даниила Галицкого.