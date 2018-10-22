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Ryanair засудили за терпимість до расизму серед пасажирів

Новини » Суспільство    22.10.2018 - 02:02
Фото: Ryanair (з відкритих джерел)
Фото: Ryanair (з відкритих джерел)

Співробітники авіакомпанії не зняли з рейсу пасажира з неетичною поведінкою

Ірландську авіакомпанію-лоукостер Ryanair засудили за те, що співробітники не зняли з рейсу пасажира з неетичною поведінкою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Як повідомляється, чоловік на борту літака рейсом "Барселона-Лондон", почувши від жінки поруч англійську з ямайським акцентом, дозволив грубе висловлювання.

"Не говори зі мною іноземною мовою, ти, тупа огидна корова", - сказав він пасажирці.

Крім того, чоловік погрожував зіштовхнути її, оскільки 77-річна жінка через хворобу не могла досить швидко звільнити пасажиру місце для проходу.

Користувачі соцмережі звинуватили Ryanair в тому, що бортпровідники не змогли захистити пасажирку і не зняли чоловіка з рейсу.

Так, в авіакомпанії вже зазначили, що більше не допустить такої поведінки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ryanair може зайти ще в п'ять аеропортів України. Зараз авіакомпанія Ryanair здійснює польоти з міжнародного столичного аеропорту "Бориспіль" та Львівського аеропорту імені Данила Галицького.

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