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Ryanair начнет полеты еще из одного города Украины

Новости » Общество    22.03.2019 - 13:58
Ryanair начнет полеты еще из одного города Украины
Фото: самолет Ryanair (pixabay.com)

Харьков станет третьим украинским городом в маршрутной сети Ryanair

Во вторник, 26 марта, представители ирландской авиакомпании-лоукостера Ryanair проведет пресс-конференцию в Харькове, на которой может объявить о запуске рейсов из местного аэропорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

На мероприятии со стороны авиакомпании выступит руководитель по продажам и маркетингу в Центральной и Восточной Европе, а также Балканах Ольга Павлонка и гендиректор управляющей аэропортом "Харьков" компании "Нью Системс АМ" Владимир Васильченко.

В случае анонсирования открытия рейсов Харьков станет третьим украинским городом в маршрутной сети Ryanair. На сегодняшний день ирандский лоукостер совершает рейсы из киевского аэропорта "Борисполь" и Львова.

Отмечается, что крупнейшим бюджетным авиаперевозчиком в Харькове в настоящее время является Wizz Air. Авиакомпания выполняет из города полеты в Вену, Дортмунд, Гданьск, Катовице, Краков и Вроцлав.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 15 марта, аэропорт "Ужгород" возобновил обслуживание регулярных рейсов, которые не выполнялись сюда с лета 2016 года. Первый рейс авиакомпании "Мотор Сич" в аэропорту встречал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Кроме того, 16 марта итальянская авиакомпания Ernest Airlines запустила новый рейс Киев-Генуя. До конца марта он будет выполнятся раз в неделю, а с апреля - дважды в неделю.

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