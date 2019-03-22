Ryanair почне польоти ще з одного міста України

Фото: літак Ryanair (pixabay.com)

Харків стане третім українським містом в маршрутній мережі Ryanair

У вівторок, 26 березня, представники ірландської авіакомпанії-лоукостера Ryanair проведуть прес-конференцію в Харкові, на якій може оголосити про запуск рейсів з місцевого аеропорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

На заході з боку авіакомпанії виступить керівник з продажів та маркетингу в Центральній і Східній Європі, а також Балканах Ольга Павлонка і генеральний директор управляючої аеропортом "Харків" компанії "Нью Системс АМ" Володимир Васильченко.

У разі анонсування відкриття рейсів Харків стане третім українським містом в маршрутній мережі Ryanair. На сьогоднішній день ирандский лоукостер здійснює рейси з київського аеропорту "Бориспіль" та Львова.

Наголошується, що найбільшим бюджетним авіаперевізником у Харкові в даний час є Wizz Air. Авіакомпанія виконує з міста польоти до Відня, Дортмунд, Гданськ, Катовіце, Краків і Вроцлав.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 15 березня, аеропорт "Ужгород" відновив обслуговування регулярних рейсів, які не виконувалися сюди з літа 2016 року. Перший рейс авіакомпанії "Мотор Січ" в аеропорту зустрічав міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Крім того, 16 березня італійська авіакомпанія Ernest Airlines запустила новий рейс Київ-Генуя. До кінця березня він буде виконуватися раз на тиждень, а з квітня - двічі на тиждень.