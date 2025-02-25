Ryanair має намір перевезти 2 млн осіб після відкриття неба України

У разі відновлення польотів в Україну Ryanair зможе перевезти 2 мільйони осіб протягом першого року. Потім можливості збільшаться до 5 мільйонів.

Про це заявив гендиректора Ryanair Майкла О'Лірі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Reuters .

"У нас буде 2 мільйони місць протягом шести тижнів (після відкриття неба). А потім, я думаю, ми захочемо відкрити бази в Києві та Львові протягом 12 місяців. А потім, я думаю, ми зможемо збільшити кількість пасажирів з 2 до 5 мільйонів протягом року або двох", - сказав О'Лірі.

Він сказав, що повернення в деякі інші аеропорти України може зайняти більше часу через більший збиток від трирічної війни Росії з Україною.

За його словами, авіакомпанія хоче мати 6-8 маршрутів в Україну з Польщі. Ryanair запустить 24 нових маршрути з Польщі цього літа. Очікується, що літні тарифи загалом зростуть на 4-6% цього року, сказав О'Лірі.

Нагадаємо, українське небо закрито для цивільної авіації з 24 лютого 2022 року. Для задоволення вимог Європейського агентства з безпеки польотів (EASA) потрібно офіційне припинення бойових дій.

Раніше генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що авіакомпанія розробляє план, який дасть змогу почати польоти протягом чотирьох-шести тижнів після закінчення конфлікту.