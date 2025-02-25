Ryanair намерен перевезти 2 млн человек после открытия неба Украины

В случае возобновления полетов в Украину Ryanair сможет перевезти 2 миллиона человек в течение первого года. Затем возможности увеличатся до 5 миллионов.

Об этом заявил гендиректора Ryanair МайклаО'Лири, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Reuters .

"У нас будет 2 миллиона мест в течение шести недель (после открытия неба). А затем, я думаю, мы захотим открыть базы в Киеве и Львове в течение 12 месяцев. А затем, я думаю, мы сможем увеличить количество пассажиров с 2 до 5 миллионов в течение года или двух", - сказал О'Лири.

Он сказал, что возвращение в некоторые другие аэропорты Украины может занять больше времени из-за большего ущерба от трехлетней войны Россией с Украиной.

По его словам, авиакомпания хочет иметь 6-8 маршрутов в Украину из Польши. Ryanair запустит 24 новых маршрута из Польши этим летом. Ожидается, что летние тарифы в целом вырастут на 4-6% в этом году, сказал О'Лири.

Напомним, украинское небо закрыто для гражданской авиации с 24 февраля 2022 года. Для удовлетворения требований Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) потребуется официальное прекращение боевых действий.

Ранее генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что авиакомпания разрабатывает план, который позволит начать полеты в течение четырех-шести недель после окончания конфликта.